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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Denswil sözleri! 11'de neden yok?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:39
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Denswil sözleri! 11'de neden yok?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Trabzonspor camiasının bizden ne beklediğini biliyoruz. Son aylara baktığımızda daha doğru oturmuş durumdayız. Üçüncülüğümüzü pekiştirmek istiyoruz, Samsunspor da düşük olan düşme ihtimalinden kurtulmak istiyor."

"DENSWIL'İN AĞRISI VARDI"

"Takım savunmasını iyi yapan bir takıma karşı oynayacağız. İç sahada çok etkili bir takım, 1 mağlubiyetleri var sadece. Bugün Denswil ile başlayacaktım ama arka adalesinde ağrı olduğu için Baniya'yı tercih ettik. Visca için de haftada 3 maç oynadığımız için sakatlanma riski olan oyuncularımızı dinlendirmek istedik. Sezonun son ayının ilk maçına çıkacağız, rakibe de başarılar diliyorum."

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