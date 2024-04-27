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Trabzonspor'da Enis Destan'ın cezası açıklandı!

Son dakika spor haberi: PFDK, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç men cezası verdi. İşte yapılan açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 16:12
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Trabzonspor'da Enis Destan'ın cezası açıklandı!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Enis Destan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart görmüştü. PFDK, genç oyuncuya 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN 'ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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