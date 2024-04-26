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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngilizler doğruladı! Kelechi Iheanacho adım adım Fırtına'ya

Bu sezon ligde istediği başarılı sağlayamayan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda forvet bölgesi için Kelechi Iheanacho gündeme gelirken, İngiliz basını transferi doğruladı ve oyuncunun sıcak baktığını ifade etti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngilizler doğruladı! Kelechi Iheanacho adım adım Fırtına'ya

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Leicester City kulübü ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Kelechi İheanacho için de girişim başlatmıştı. İngiliz basını, 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun Karadeniz devine transfer olacağına yönelik haberler yapmaya devam ediyor. İngilizler, 1.85 boyundaki forvetin Trabzonspor'un teklifini düşündüğünü ve karar aşamasına geldiğini yazdı. Leicester formasıyla toplam 231 maça çıkan İheanacho, 61 gol, 34 asistlik performansıyla 95 gole direkt katkı sundu. 13 milyon euro değeri olan oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığının vurgulandığı haberde, kararın yakın bir zaman içerisinde verileceği de ifade edildi. Yunus Emre SEL

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