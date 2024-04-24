Haberler Trabzonspor Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz izle A Spor | Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz izle A Spor | Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. İki ekip de kazanmak ve final yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:50
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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz izle A Spor | Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜM MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Pepe, Enis

Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can, Mendes, Eysseric, Güven

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK!

Trabzonspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜM MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Müsabaka yine A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

HEDEF 10. ZAFER

Trabzonspor daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983- 84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı. Fırtına bugün kupadaki 4 yıllık özlemi sonlandırmak için dev bir adım atmayı planlıyor.

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