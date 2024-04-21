Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Salı günü yayınlanacak VAR kayıtlarında Çağdaş Altay ile Pablo Gonzalez Fuertes arasındaki diyalogları çok merak ediyorum! Çağdaş Altay'ın ilk yarıda Berat'a gösterdiği sarı kart tam bir faciaydı. Çünkü faulü yapan Kayserisporlu oyuncuydu. Yine aynı Çağdaş Altay, ilk yarıda Kayserispor lehine facia bir penaltı düdüğü çaldı.

O pozisyonda Meunier, Bourabia'nın ayağına dokunmuyor bile. Çağdaş Altay, bu pozisyona penaltı dedi. İnanılır gibi değil! Ve bu pozisyonu İspanyol VAR hakemi Pablo Gonzalez, yaklaşık 2,5 dakikada çözdü. Hakemi VAR'a çağırdı ve bu komik penaltıyı iptal ettirdi. Bir skandal hatadan dönüldü. Ama yabancı VAR, böyle pozisyonları 30 saniyede çözsün diye geldi. Bu kadar kolay bir pozisyonu neden 2,5 dakikada çözebildi Gonzalez anlamış değilim...