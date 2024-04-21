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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarları mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 09:14
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Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - TEK DEĞİL İKİ RAKİP!

Trabzonspor iç sahada hesapta olmayan Sivas mağlubiyetinin yaralarını, düşme potasından biraz daha yukarı çıksa bile halen matematiksel olarak alt sıradaki takımlarla bağını kurtaramayan Kayserispor'a karşı alarak sararken; lig üçüncülüğü için de önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer ilk devrede golü bulmasına rağmen oyun istenilen seviyede ve kalitede değildi. Ama saha içinde geçen haftaya göre daha iyi mücadele eden istekli bir takım görüntüsü vardı.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Meunier geldikten sonraki ataklarda aşırı yüklenmeyi rakibine hissettirip, bu oyun baskısıyla Visca'nın da oyun anlamında aynı dili konuşup saha içinde netice aldığı koridordan planladığı golü buldu.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Özellikle daha önceki maçlardaki gibi Meunier'in iç koridorda topla buluşup, Visca'nın çizgide dışta olup yaptıkları olumlu iş birlikçi yapı; atılan golden çok hazırlanış ve organizasyon açısından daha önemliydi. İkinci yarı zaman zaman bordo-mavililer geriye yaslansa da, rakibe pozisyon verse de, bu oyunda mutlaka ikinci golü bulmalıydılar. Nitekim bunu da bulup, hafta içi Karagümrük ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi moral kazandılar.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Burak Yılmaz'lı Kayserispor'un, ne hücum ne savunmada hiçbir oyun prensibi olmadığı gibi, Trabzonspor'un en güçlü bölgesi olan sağ tarafına hiçbir önlem almamasını anlamak mümkün değil. Dersini doğru çalışmamış, saha içi görüntüsü kötü ve dağınık olan Kayserispor; Uğurcan'ın yaptığı ciddiyetsizlik ve büyük hata sayesinde golü buldu ama bu gol bile onların oynadığı kötü oyuna çare olmadı.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçı yöneten Çağdaş Altay tam bir fiyaskoydu. Olmayan penaltıyı verdi. VAR hakemi İspanyol Pablo Gonzalez sayesinde doğruyu buldu ancak bu kez Trabzonspor'un Bardhi ile attığı golü; bu kez de VAR'la konuşarak iptal etti. Doğru verdiği kararın bile arkasında duramadı. Saha içindeki vücut dili, bordo-mavili oyunculara gösterdiği gereksiz kartlar ve pozisyon değerlendirmeleri nedeniyle; Trabzonspor dün akşam yalnız Kayserispor'u değil ikinci rakip olarak hakem Çağdaş Altay'ı da yenmiş oldu.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - 'VAR' BAŞINA GELENLER!

Bütün enerjisini hafta içinde oynayacağı kupa maçına saklayan Trabzonspor, Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, lig üçüncülüğü yarışındaki avantajlı durumunu da korumuş oldu. VAR Odası'ndaki İspanyol hakem Pablo Gonzalez, maçın hakemi Çağdaş Altay'ın tel tel dökülen performansını görünce 'Vah Türk futbolunun haline vah! Vay başıma gelenler!' demekten kendini alamamıştır herhalde...

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Salı günü yayınlanacak VAR kayıtlarında Çağdaş Altay ile Pablo Gonzalez Fuertes arasındaki diyalogları çok merak ediyorum! Çağdaş Altay'ın ilk yarıda Berat'a gösterdiği sarı kart tam bir faciaydı. Çünkü faulü yapan Kayserisporlu oyuncuydu. Yine aynı Çağdaş Altay, ilk yarıda Kayserispor lehine facia bir penaltı düdüğü çaldı.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

O pozisyonda Meunier, Bourabia'nın ayağına dokunmuyor bile. Çağdaş Altay, bu pozisyona penaltı dedi. İnanılır gibi değil! Ve bu pozisyonu İspanyol VAR hakemi Pablo Gonzalez, yaklaşık 2,5 dakikada çözdü. Hakemi VAR'a çağırdı ve bu komik penaltıyı iptal ettirdi. Bir skandal hatadan dönüldü. Ama yabancı VAR, böyle pozisyonları 30 saniyede çözsün diye geldi. Bu kadar kolay bir pozisyonu neden 2,5 dakikada çözebildi Gonzalez anlamış değilim...

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hakem Çağdaş Altay'ın skandal kararları ikinci yarıda da devam etti. Bardhi'nin attığı harika golden önce Vişça ile Cardoso arasındaki mücadelede faul yoktu. Hakem pozisyona çok yakın olduğu için doğru karar verip, santrayı göstermişti. Ama VAR devreye girdi ve Çağdaş Altay'a pozisyonu izlettirdi. Çağdaş Altay kararının arkasında duramadı ve golü iptal etti. Bu kez VAR, Çağdaş Altay'ı yaktı.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'da Enis Destan harika bir maç çıkardı. Bir gol, 1 asistle galibiyette başrol oynadı. Sahada top ayağına geldiğinde oynayan, çok fazla mücadeleye girmeyen Pepe, dün klasına yakışır bir gol attı. İki pasla golü buldu Trabzonspor. Uğurcan'dan gelen topu Enis Destan indirdi, Pepe ağları havalandırdı. Vişça her zamanki gibi yürekli futbolu ile alkışlandı. Fountas, arka direkte yarım metreden topu filelere gönderemedi ve direğe nişanladı. Tam maç 2-0 bitecek denirken, Uğurcan Çakır, kalitesine yakışmayacak bir hata yaptı ve Kayserispor'un golü geldi.

Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son bölümde Trabzonspor, gereksiz bir telaş ve stres yaşadı. VAR'daki Pablo Gonzalez'in performansını beğenmedim. Trabzonspor'un nizami golünü iptal ettirdi. Çağdaş Altay ise çok kötü bir maç yönetti. Sonuç olarak Trabzonspor, zaman zaman iyi oynadığı maçı kazanmasını bildi. Hem üçüncülük yarışındaki avantajını korudu. Hem de kupa maçı öncesinde moral depoladı.

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