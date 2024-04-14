Fırtına’nın büyük sorunu

Trabzonspor, bu sezon geriye düşünce kazanamıyor. İlk golü yediği maçlarda sadece Karagümrük'ü (5-1) yenen Fırtına, ligin ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 ve Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı. Ligde ilk golü yediği 13 maçın 10'unda puan alamadı. Bordo mavililer, ayrıca kaybettiği 12 maçın 6'sında gol atamadı. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü 1-0, 2'sini de 2-0 kaybetti. Abdullah Avcı bu durumu "Geriye düştüğümüz yerlerde oyun disiplininden kopuyoruz" sözleriyle açıkladı.

ORTALAMASI DÜŞTÜ

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde 24 maç oynadı. 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 8 kez mağlup oldu. Deneyimli teknik direktör, 1.64 puan ortalaması yakalayarak Trabzonspor'daki ortalaması en düşük dönemini yaşadı

SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

Kulübede olan Baniya'nın yanı sıra Eren ve Uğurcan ceza sınırında Sivasspor maçına çıktı. 3 oyuncu da kartsız şekilde mücadeleyi tamamlarken, bordo-mavili takım sınırdaki isimlerde fire vermedi.

ADALETSİZ FUTBOL

Yerel gazeteler Sivasspor mağlubiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Manşetler şöyle: Kuzey Ekspres: Trabzon bir var, bir yok, Taka: Futbolun adaleti yok, Günebakış: Trabzon'a Sivas şoku, Sonnokta: Trabzon'a Sivas şoku.

MORALLER BOZULDU

Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası Sivasspor'a da sahasında 1-0 mağlup olup, lig 3'üncülüğü yolunda yara alan Trabzonspor'da moraller bozuk. Bordo-mavili takım, Nisan 2018'den sonra ilk kez sahasında Sivas'a mağlup oldu

TREZEGUET TURP GİBİ

Sivasspor maçında sakatlık geçiren Trezeguet'den iyi haber. Arka adalesinde kas yaralanması olduğu açıklanan Mısırlı sol kanat dün takımla idmana çıktı. 29 yaşındaki yıldız, Kayserispor maçında forma giyebilecek.