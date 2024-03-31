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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan antrenörlere taktik sunumu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, altyapı antrenörlerine savunma ve hücum konusunda detaylı bir sunum yaptı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 14:48
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan antrenörlere taktik sunumu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bilgi-birikimlerini altyapı antrenörlerine anlattı, özellikle savunma ve hücum konularını içeren bir sunum yaptı.

Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde görevli antrenörlerin karşısına çıkan Avcı, geçmişten bugüne bakıldığında Trabzonspor'un kültüründe oyuncu yetiştirmenin olduğuna işaret etti, "Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"A takıma çıkacak oyuncularımızın yukarıda yapılacak çalışmalara karşılık verebilmesi için sizlerin de bizim maçlara nasıl hazırlandığımızı, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı ve analizlerde neleri kullanmamız gerektiğini bilmenizi istedik. Bizimle aynı zamanda, yan sahada çalışmalarını sürdüren 19 yaş altı takımımızdaki gelişimi takip ediyoruz. Mesafe kat ediyorlar. Gelen oyuncular organizasyonun içerisinde gerekliliklere cevap vermeye çalışıyor. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz arasında altyapı antrenörlerimizi belli aralıklarla bünyemize alıp kendileriyle daha fazla çalışmak var. Bu uzun süredir benim aklımda olan bir çalışmaydı."

"KİŞİYE ÖZEL ÇALIŞMA"

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, çalışma alışkanlıklarını değiştirirek tam olarak donanımlı hale geldiğini anlattı.

Bordo-mavili futbolcu, "Angers dönemimden beri kişisel bir fiziksel antrenörüm var. Performansımı incelemek için maç videolarımı bana gönderen bir video analistim var. Kulüp her anlamda donanımlı. Bazı şeyleri gerçekleştirmek için her türlü imkanımız var. Tesisler gerçekten modern. Hem de Fransa'nın en iyilerini kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi" dedi.

Başarılı oyuncu, "Teknik olarak rahat bir oyuncu olduğum için sürekli eleştirildim ancak pozisyonuma göre yeterince agresif değilim. Çok daha fazla kişilik ve karakterle oynamam, daha fazla ikili mücadele kazanmamı, daha fazla top kazanmamı ve daha da konsantre olmamı sağladı" diye konuştu.

Trabzon'da kendimi çok iyi hissettiğini de anlatan Mendy, "Türk ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı. Taraftar beni sürekli destekliyor. Bu durum beni daha fazla motive ediyor" yorumunu yaptı.

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