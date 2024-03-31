TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Transferde fırtına kopacak! Trabzon'a yıldız yağacak

Bordo-mavililer, kadroda yeniden yapılanmaya gidiyor... Transferde hemen her bölgeye oyuncu bakılırken; sol bek, iki stoper, iki orta saha, kanat ve forvet transferleri mutlaka yapılacak. Olası ayrılıklara ve oyuncu satışına göre transfer sayısı artabilir. Ayrıca yerli rotasyonunu güçlendirmek için de ciddi hazırlık var. En büyük hedef ise sezon bitmeden bazı takviyeleri tamamlamak. Ara transferde sadece Meunier'i kadrosuna katan Trabzonspor, asıl takviyeleri yaz dönemine bırakmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, transferde geçtiğimiz ay düğmeye basarken; bordo-mavili takımda ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

SAVUNMA HATTI KURULUYOR

Sol bek için Hırvat Barisic ile büyük oranda anlaşmaya varan Trabzonspor, üst düzey iki stoper alacak. Savunma hattı yeniden kurulmuş olacak. Orta sahada Mendy'nin yanına 6-8 numara oynayabilen bir isim ve bir de 10 numara düşünülüyor. Ayrıca kanat ve forvet bölgesine de nokta atışı isimler planlanıyor. Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Masouras'ın yanı sıra Dortmund'dan Marco Reus, Sevilla'dan Torres ve Weghorst taraftarı heyecanlandırabilecek isimler. Ara dönemde çok istenip alınmayan Folcarelli ve yine Olympiakos takımından ayrılmaya hazırlanan Mady Camara gündemdeki futbolcular arasında yer alıyor.