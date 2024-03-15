Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

İşte o sözler...

"Trabzon'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Trabzonspor'un şu anda konusu ligi 3. bitirip kupayı almak. Sahada çok önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak. Taraftarın gücünü oyunculara hissettirmelerini istiyorum."

"FENERBAHÇE İLE BİR PROBLEMİMİZ YOK"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Bizi aradılar ve açıklamaların bizimle alakalı olmadığını söylediler. İki tarafın da böyle bir gündemi yok. Herhangi bir problemimiz de yok."

"HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞIN PEŞİNDEN GİDERİZ"

"Bizim ana sıkıntımız belli. Gerçekten hakem camiasının içinde çok farklı VAR kararları hepimizin takdiri. Trabzonspor hiç bir şekilde kimsenin hakkına girmeyi kabul etmez ve kendi hakkını da yedirmez. Her türlü haksızlığın peşine de gider."