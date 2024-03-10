Abdullah Avcı: Kupada da yeneceğiz

Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük karşısında alınan farklı galibiyetin ardından oyuncularına teşekkür etti ve şunları söyledi: "Topa hakim olmak istedik. Topu çevirdikçe rakip ceza sahasına yaslanacaktı. Bu şekilde pozisyonlar bulduk. İkinci yarı oyunu domine ettik. Bu bizim için güzeldi. İki önemli hedefimiz var. Kazandık. Son derece mutluyum. Oyuncularımın performansları etkileyiciydi. Teşekkür ediyorum. Zor ve yorucu haftalar geçiriyoruz. Hedeflerimizin içindeyiz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Kazandık, mutluyum."