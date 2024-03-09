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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (Trabzonspor - Karagümrük maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Üçüncülük yarışı veren bordo-mavililer, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İstanbul ekibi ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 19:00
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (Trabzonspor - Karagümrük maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

F. Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

FIRTINA'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamadı. Enis Destan ve Rayyan Baniya ise sarı kart sınırında yer alıyor.

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