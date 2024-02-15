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Sakatlık kabusu

Sakatlıklar, ayrılan ve kadro dışı bırakılan oyuncular, Avcı'nın ideal 11'ini bir türlü oluşturamamasında büyük rol oynadı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Orsic ile başlayan şanssızlıklar, yine kampta Fernandez ile devam etti. Sezon başlayınca Hüseyin Türkmen bu kervana eklendi. Ardından Denswil sakatlandı. Göktan da Rize maçında sakatlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Sakatlık kabusu
Sakatlıklar, ayrılan ve kadro dışı bırakılan oyuncular, Avcı'nın ideal 11'ini bir türlü oluşturamamasında büyük rol oynadı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Orsic ile başlayan şanssızlıklar, yine kampta Fernandez ile devam etti. Sezon başlayınca Hüseyin Türkmen bu kervana eklendi. Ardından Denswil sakatlandı. Göktan da Rize maçında sakatlandı.
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