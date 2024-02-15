DİĞER
Sakatlık kabusu
Sakatlıklar, ayrılan ve kadro dışı bırakılan oyuncular, Avcı'nın ideal 11'ini bir türlü oluşturamamasında büyük rol oynadı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Orsic ile başlayan şanssızlıklar, yine kampta Fernandez ile devam etti. Sezon başlayınca Hüseyin Türkmen bu kervana eklendi. Ardından Denswil sakatlandı. Göktan da Rize maçında sakatlandı.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.