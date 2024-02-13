10'un adı Trezeguet!

Trabzonspor'un Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin baş mimarı Trezeguet oldu. Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transferi sonrasında 10 numaralı formayı giyen Mısırlı yıldız, Hatayspor ağlarını sarstı. İlk yarıda rakip savunmayı geçerek yaptığı harika vuruşta önce Erce Kardeşler'e sonra direğe takılan Trezeguet, ikinci 45'te bu kez fileleri buldu. Meunier'in 49. dakikada sağ kanattan yaptığı ortada iyi pozisyon alan 29 yaşındaki oyuncu, nefis kafa vuruşuyla bordo-mavili ekibi öne geçirdi.

KUPADAN GOLLERLE DÖNDÜ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Gaziantep FK (2) ve İstanbulspor karşısında ağları sarsan Trezeguet, 5. kez gol sevinci yaşadı. Ligde son golünü 19 Aralık 2023'te İstanbulspor'a atan Mısırlı yıldız, ardından Afrika Kupası'nın yolunu tutmuştu. 4 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadığı organizasyona son 16'da veda eden Trezeguet, dönüşünün ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda G.Birliği'ni boş geçmeyerek turu getirdi. Tecrübeli futbolcu, son dönemde kafa golleriyle de ön plana çıkmaya başladı. Gaziantep'ten sonra yine kafasıyla atan Trezeguet, son 4 golünün 2'sini böyle bulmuş oldu.