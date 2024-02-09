Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu arada Eryaman Stadı'nın zemini gerçekten çok bozuktu. Sahanın bazı bölümleri adeta bir patates tarlası gibiydi. Bu sahada maçlarını oynayan Gençlerbirliği'nde de yazık, buraya maç oynamaya gelen rakiplere de...

Abdullah Avcı baktı ki sahada yine oyun yok... Baktı ki kenarda bir dünya yıldızı duruyor. İkinci yarıya başlarken hamlesini yaptı. O hamle Trabzonspor'a turu getirdi. Mehmet Can çıkıp, Thomas Meunier oyuna girdikten sonra daha fazla adamla rakip ceza sahasında görünmeye başladı Trabzonspor...