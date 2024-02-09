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Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 07:32
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Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - BİR OYUN LİDERİ ŞART!

Thomas Meunier'in ayağı uğurlu geldi. Başkentte Gençlerbirliği karşısında tel tel dökülen Trabzonspor'a flaş transferi, hayat verdi.

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

19 yaşındaki Melih Bostan'ın jeneriklik golü ile geriye düşen bordo-mavililer, ilk yarıda kaleci Ertuğrul Çetin'i bir türlü geçmeyi başaramadı. Melih'in slalom golünde Mehmet Can, Fernandez ve Uğurcan Çakır hatalıydı.

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ama Melih'in de hakkını teslim etmek gerek. Messivari bir gol attı. Ama böyle bir golü amatör takım bile yemez! Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası olan Trabzonspor hiç yememeli...

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu arada Eryaman Stadı'nın zemini gerçekten çok bozuktu. Sahanın bazı bölümleri adeta bir patates tarlası gibiydi. Bu sahada maçlarını oynayan Gençlerbirliği'nde de yazık, buraya maç oynamaya gelen rakiplere de...

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı baktı ki sahada yine oyun yok... Baktı ki kenarda bir dünya yıldızı duruyor. İkinci yarıya başlarken hamlesini yaptı. O hamle Trabzonspor'a turu getirdi. Mehmet Can çıkıp, Thomas Meunier oyuna girdikten sonra daha fazla adamla rakip ceza sahasında görünmeye başladı Trabzonspor...

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bir dönem Pereira ortalardı, Novak golünü atardı. Aynı filmi dün Gençlerbirliği karşısında izledik. Meunier sağdan ortaladı, Eren Elmalı son saniye golü ile 'bu iş daha bitmedi' dedi... 90+6'da gelen golle moral kazanan ve kendine gelen Trabzonspor, daha iyi oynamaya başladı.

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Artık çeyrek finale çıktık gözüyle son düdüğü bekleyen Gençlerbirliği'nin ise son saniye golüyle enerjisi çok düştü. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımını kenardan çok iyi yönetti. Ancak futbol şansı Trabzonspor'dan yanaydı dün. Uzatmaya giden maçı daha iyi oynayan taraf bordo-mavili takımdı.

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Edin Visca'nın uzun menzilli pasına çok iyi hareketlenen Trezeguet, harika bir golle Trabzonspor'a çeyrek finali getirdi. Trabzonspor, kupada turu geçti ama bir alt lig takımını bile çok zor eledi. Bu futbolla finale ve kupaya yürümek çok zor.

Zeki Uzundurukan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un Marek Hamsik gibi bir oyun liderine, bir saha komutanına, bir oyun aklına ihtiyacı var. Böyle bir oyuncu transfer edilirse, bambaşka bir Trabzonspor izleriz. Yoksa Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu, Trabzonspor için bir hayal olmaktan öteye gitmez!

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