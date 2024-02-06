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Avcı bir ilki yaşadı

Abdullah Avcı, 3 sezon bulunduğu Fırtına'nın başında ilk kez üst üste puan alamadığı dönemi yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Avcı bir ilki yaşadı

Abdullah Avcı, 3 sezon bulunduğu Fırtına'nın başında ilk kez üst üste puan alamadığı dönemi yaşıyor. 60 yaşındaki hoca, bordo-mavili takım ile 2 Süper Kupa ve 1 şampiyonluk kupası sığdırdığı kariyerinde 4 maç kaybederek bir ilk yaşadı. Avcı'nın, 2010-11 sezonunda Başakşehir ile 5 maçlık mağlubiyet serisi vardı.

İLK YARININ GERİSİNDE

Sezonun 2. yarıları baz alındığında kulüp tarihinin en kötü performansını sergileyen Fırtına, ligin ilk yarısında ise aynı dönemde 9 puan toplamıştı. Antalya (1- 0), Kasımpaşa (5-1) ve Beşiktaş'ı (3-0) mağlup eden Fırtına, G.Saray'a (2-0), Rize'ye (3-2) yenilmişti. İkinci yarıdaki maçlarda ise sadece Antalya'dan puan aldı.

İLK YARININ GERİSİNDE

Sezonun ikinci yarıları baz alındığında kulüp tarihinin en kötü performansını sergileyen Fırtına, ligin ilk yarısında ise aynı dönemde 9 puan toplamıştı. Antalyaspor (1-0), Kasımpaşa (5-1) ve Beşiktaş'ı (3-0) mağlup eden bordo- mavililer, G.Saray'a (2-0), Rize'ye ise (3-2) yenilmişti. Trabzonspor, ikinci yarıdaki maçlarda ise sadece Antalyaspor'dan puan alabildi.

2. YARININ EN KÖTÜSÜ

devreye 1-1 berabere kaldığı Antalyaspor müsabakasıyla başlayan ve ardından çıktığı 4 maçı puansız tamamlayan bordomavililer, beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu bölümde çıktığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Fırtına, 1 puanla 2. yarının en az puan toplayan takımı oldu.

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