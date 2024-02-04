Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş paylaşım!

Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı.

Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.

Trabzonspor maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık! Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu.… pic.twitter.com/PC4AO5vXIL