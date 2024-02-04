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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş paylaşım!

Beşiktaş - Trabzonspor maçında bordo-mavililerin penaltı beklediği pozisyon geniş yankı uyandırdı. Trabzonspor maç sonunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 22:16
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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş paylaşım!

Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı.

Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.

Trabzonspor maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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