Benkovic 10 gün yok

Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor önemli kayıplar verdi. 3 puanın yanında savunmadan iki isim gitti. Hüseyin Türkmen uzun süre futbol sahalarından uzak kalacak. Aynı zamanda Filip Benkovic de kas sakatlığı yaşadı. Benkovic'in 10 gün kadar forma giyemeyeceği öğrenildi. Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmesi için uğraş veriliyor. Ancak derbide de oynaması zor görünüyor.

BARDHI'YE İZİN ÇIKTI

Nenad Bjelica'dan sonra Abdullah Avcı da takımı bir kez daha yenileyecek. Takımdan ayrılanlar ve kadro dışı bırakılanların ardından oyunculara gelen transfer teklifleri de genelde olumlu değerlendiriliyor. Bunlardan biri de Enis Bardhi. Kuzey Makedon yıldız için Arap yarımadasından teklifler gelmeye başladı. Fırtına, 3 milyon euro'ya aldığı 28 yaşındaki forvet için kapıyı 5'ten açıyor.