Haberler Trabzonspor Fırtına Antalya'da galibiyet peşinde! İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Fırtına Antalya'da galibiyet peşinde! İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig’deki son 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi elde eden Trabzonspor, bugün de Antalya’yı mağlup ederek çıkışını devam ettirmek istiyor. İşte mücadele öncesi Fırtına'nın muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Fırtına Antalya'da galibiyet peşinde! İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Antalya'ya konuk olacak. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz devi, ayrıca bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmayı arzuluyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

ANTALYASPOR: LEITE, BAHADIR, BÜNYAMIN, GÜRAY, ÖMER, UFUK, SARIC, ERDOĞAN, BUKSA, SAFURI, BYTYQI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MEHMET, BANIYA, BENKOVIC, EREN, BERAT, MENDY, BAKASETAS, VISCA, FOUNTAS, ENIS

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu'un Nijerya Milli Takımı'na çağrılmasından dolayı genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım kadroya dahil edildi. Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.

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