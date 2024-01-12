Haberler Trabzonspor Vincenzo Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

Vincenzo Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 18:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncularla bir araya geldi.

Bordo-mavili takımın antrenmanın bir bölümünü takip eden Montella, futbolculardan Batista Mendy ile kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu'nun doğum günü kutlamasına da katıldı.

Montella, teknik direktör Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Avcı da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Montella'ya isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti.

DİĞER
Ahmet Haktan Zavlak ile Derya Pınar Ak’tan itiraflar: Uzak mesafe ilişkisine cesaret edemezdim!
Başkan Erdoğan'dan Ankara adayı mesajı: Pazar günü açıklıyoruz | İsrail mahkum olacak | ABD ve İngilitere'ye tepki
Bonucci takımla antrenmana çıktı! İşte o görüntüler
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına o ismi kiraladı!
Fırtına Antalya'ya odaklandı!
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları
SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi çıtır çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bonucci takımla antrenmana çıktı! İşte o görüntüler Bonucci takımla antrenmana çıktı! İşte o görüntüler 18:55
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! 18:51
FIFA'dan transfer yasağı şoku! FIFA'dan transfer yasağı şoku! 18:41
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi... Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi... 18:34
Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti 18:23
Fırtına o ismi kiraladı! Fırtına o ismi kiraladı! 18:19
Daha Eski
Fırtına Antalya'ya odaklandı! Fırtına Antalya'ya odaklandı! 18:02
Portekizli yıldıza Beşiktaş baskısı! Portekizli yıldıza Beşiktaş baskısı! 16:56
Bonucci takımla buluştu! Bonucci takımla buluştu! 16:47
Bonucci'den Fenerbahçe paylaşımı! Bonucci'den Fenerbahçe paylaşımı! 16:37
Dursun Özbek'ten o pozisyonla ilgili yeni açıklama! Dursun Özbek'ten o pozisyonla ilgili yeni açıklama! 16:07
Dubois dönecek mi? Başkan Özbek açıkladı Dubois dönecek mi? Başkan Özbek açıkladı 16:03