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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan THY'yi ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun yıllardır sponsorluğuyla kulübe katkı sağlayan Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 00:39
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan THY'yi ziyaret etti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bolat, Doğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaptığımız görüşmede sporun birleştirici gücüne inanan, markamızın bu alandaki yatırımlarını ve Trabzonspor Kulübü ile 2024 yılı iş birliği ve sponsorlukları üzerine konuştuk." ifadesini kullandı.

Doğan ise Bolat'a bugüne kadar olan destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Hava Yolları, ülkemizin en büyük ve en değerli markasıdır. Uzun yıllardan beri kulübümüzle yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte karşılıklı olarak önemli kazanımlar elde ettik. Yeni yıl itibarıyla da yapacağımız iş birliği ve sponsorluk anlaşmalarıyla beraber birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir marka ile iş birliği yapmak hepimizi gururlandırıyor. Bu anlaşmalar ve iş birlikleri, kulübümüzün vizyonunun genişlemesine de büyük katkı sağlıyor."

Doğan, Bolat'a isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

Bolat ise Doğan'a, THY'nin bordo-mavi renklerle donatılmış maket uçağını armağan ederek başarı diledi.

Kaynak: AA

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