Spor yazarları Trabzonspor - Samsunspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – İKİ PARÇALI
Trabzonspor ve Abdullah Avcı, istatistiksel açıdan başarılı bir puan ortalaması tutturmasına rağmen, topa sahip olduklarında nasıl hücum edecekleri ve organize olacakları konusunda belirsizlik vardı. Bordo-mavililerin, Samsun gibi ligin zayıf takımlarından birine karşı sergileyeceği performans, Trabzonspor taraftarının en çok merak ettiği konulardan biriydi. İlk devrede bordo-mavililerin topa yüzde 60 oranında sahip olması, 8 defa rakip ceza sahasında topla buluşması, iki tane duran top dışında pozisyon üretememesi ve rakip ceza sahasında sayısal olarak üstünlük sağlayamaması, hücum kombinasyonlarının çeşitliliği eksikliğinin açık bir göstergesiydi.