Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Trabzonspor'daki performansını tekrarladı

Abdullah Avcı Trabzonspor'daki performansını tekrarladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 maçta yakaladığı 21 puanla ilk dönemindeki performansını yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:02
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı Trabzonspor'daki performansını tekrarladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipte ilk döneminde 10 maçta topladığı 21 puanlık performansı tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'nin 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takıma geldiği ilk dönemdeki performansı tekrarladı.

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Avcı, yönetiminde geçen 3 sezonda 1'i Süper Lig Şampiyonluğu, 2'si Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk elde etti.

Trabzonspor'da, 4 Mart 2023'te alınan Ümraniyespor yenilgisi sonrası yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, Alanyaspor maçıyla 233 gün sonra ikinci dönemine başladı. Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor maçıyla bordo-mavili takımda ikinci dönemi resmen başlayan Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geldiği ilk dönemdeki 21 puanlık performansı tekrarladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk dönemdeki 10 maçlık performansta tek yenilgisini sahasında Galatasaray'a karşı 2-0'lık skor ile almıştı. İkinci dönemde de Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Dış sahada oynadığı 6 maçı ise kaybetmedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Sen neler yaptın Arda Güler! Arandina-Real Madrid maçında sahanın tek yıldızı oldu...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul adayını açıklayacak!
Babasından G.Saray açıklaması! Transfer...
İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O ismi övdü! "Daha fazla süre almalı"
Fırtına Ankara'da kazandı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... 12:48
İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:24
Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... 12:13
Göztepe'de sürpriz ayrılık! Göztepe'de sürpriz ayrılık! 12:11
G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:10
Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı 12:02
Daha Eski
Wigan - Manchester United maçı ne zaman? Wigan - Manchester United maçı ne zaman? 11:43
Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? 11:19
Beşiktaş transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları Beşiktaş transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 10:57
F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor 10:41
Krunic'ten olay hamle! F.Bahçe için bunu yaptı Krunic'ten olay hamle! F.Bahçe için bunu yaptı 10:38
Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı 10:35