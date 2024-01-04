Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren bordo mavililer galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen bordo mavililer sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Marek Hamsik'in yerini doldurmak isteyen Trabzonspor, Barcelona'nın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Karadenizgazete'de yer alan habere göre, Bordo-mavililer, takımdan ayrılacağı konuşulan Oriol Romeu için çalışma başlattı. Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu istediği kaydedildi.

Kısa süre önce El Mundo Deportivo gazetesi, "sezon başında Oriol Romeu'nun sezonun bu noktasındaki performansının daha iyi olması bekleniyordu. Ancak baskıya yenildi" haberini yaptı. Oriol'un gönderileceğini açıkladı.