Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo mavililier Hamsik'in yerini Barcelona'lı yıldızla doldurmak istiyor. İşte Avcı'nın yönetimden talep ettiği isim... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:24
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren bordo mavililer galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen bordo mavililer sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Marek Hamsik'in yerini doldurmak isteyen Trabzonspor, Barcelona'nın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Karadenizgazete'de yer alan habere göre, Bordo-mavililer, takımdan ayrılacağı konuşulan Oriol Romeu için çalışma başlattı. Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu istediği kaydedildi.

Kısa süre önce El Mundo Deportivo gazetesi, "sezon başında Oriol Romeu'nun sezonun bu noktasındaki performansının daha iyi olması bekleniyordu. Ancak baskıya yenildi" haberini yaptı. Oriol'un gönderileceğini açıkladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim Panathinaikos ile Yunanistan'ı salladı! İlk maçında Pas Giannina'yı ezdi geçti...
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı! Mossad'ın çalışma yöntemleri deşifre oldu: Her fotoğrafa 100 dolar ödemişler!
Aslan'dan Kartal'a çalım! Anlaşma tamam
G.Saray'a sol bek müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın yıldızına Milan kancası!
Beşiktaş'ın aklı fikri Bakasetas'ta!
4 Ocak sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?
EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA 2024 | Evde bakım parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER OCAK 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan Kartal'a çalım! Anlaşma tamam Aslan'dan Kartal'a çalım! Anlaşma tamam 09:13
Antalyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor! Antalyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor! 09:11
Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 09:02
G.Saray'a sol bek müjdesi! G.Saray'a sol bek müjdesi! 08:58
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 08:47
Flaş sözler! "G.Saray 4 transferden kurtulmalı" Flaş sözler! "G.Saray 4 transferden kurtulmalı" 08:44
Daha Eski
Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? 08:33
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 4 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 4 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:01
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:33
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:32
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 01:18
A. Efes İspanya'da kaybetti! A. Efes İspanya'da kaybetti! 01:18