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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'u heyecanlandıran gelişme! Firmino...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli bir yıldızı dahil etmek isteyen bordo mavililer kariyerini Suudi Arabistan'ta sürdüren Roberto Firmino'ya kancayı taktı. İşte Brezilyalı oyuncu için iddia edilen transfer gelişmesi... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:55 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:55
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'u heyecanlandıran gelişme! Firmino...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil etmek isteyen bordo mavililer dünya yıldızına kancayı taktı.

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli'den ayrılmak isteyen Roberto Firmino'nun transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Talksport'ta yer alan habere göre, "Firmino'yu transfer etmek için birçok önemli kulüp harekete geçti. Türkiye'nin şampiyon ekiplerinden birisi de Firmino için oldukça ısrarlı" ifadeleri kullanıldı

Brezilyalı yıldız Firmino'nun Al Ahli'den ayrılıp Türkiye'ye geleceği haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Talksport'un bahsettiği kulübün kendi takımları olduğunu öne süren Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, yorum savaşına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar, Firmino bize gelecek yorumları yaptı.

Brezilyalı forveti, Sheffield United ve Hoffenheim da kadrosuna katmak istiyor.

Firmino bu sezon Al Ahli formasıyla bu sezon 9 maça çıkarken, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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