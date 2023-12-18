Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafilede şu futbolcular yer aldı:
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Hüseyin Türkmen
7. Mehmet Can Aydın
8. Eren Elmalı
9. Jens Stryger Larsen
10. Dimitris Kourbelis
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Kerem Şen
17. Enis Bardhi
18. Edin Vişça
19. Tonio Teklic
20. Mahmoud Trezeguet
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan