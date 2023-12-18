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Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:20
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Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafilede şu futbolcular yer aldı:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Stefano Denswil

5. Rayyan Baniya

6. Hüseyin Türkmen

7. Mehmet Can Aydın

8. Eren Elmalı

9. Jens Stryger Larsen

10. Dimitris Kourbelis

11. Berat Özdemir

12. Batista Mendy

13. Umut Güneş

14. Abdülkadir Ömür

15. Anastasios Bakasetas

16. Kerem Şen

17. Enis Bardhi

18. Edin Vişça

19. Tonio Teklic

20. Mahmoud Trezeguet

21. Paul Onuachu

22. Enis Destan

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