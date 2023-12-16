Kaptan Uğurcan zirvede

Fırtına'da kaleci Uğurcan Çakır takımda en fazla forma giyen oyuncu oldu. Tecrübeli eldiven 1260 dakika ile başı çekiyor. Kaptanı 1139 dakika ile Eren Elmalı takip ediyor. Üçüncü basamakta ise 1030 dakika ile Rayyan Baniya yer alıyor. Bakasetas dördüncü, Edin Visca ise beşinci basamakta.

ORSIC MART'TA DÖNECEK

BORDOmavili takımda şu ana kadar 6 oyuncu şans bulamadı. Mislav Orsic, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Arif Boşluk, Bakic ve Joaquin Fernandez oynayamadı. Sezon başında sakatlanan takımın yıldız transferlerinden Orsic'in Mart ayı başında sahalara dönüş yapması bekleniyor.