Uğurcan Çakır Gaziantep FK maçı sonrası konuştu

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 3-0 galip geldikleri Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.

İŞTE ÇAKIR'IN SÖZLERİ:

Oyuna hükmettik, rakip kaleci iyi kurtarışlar yaptı. Daha sonrasında oyunun hakimiydik. Hoca ne istediyse yapmaya çalıştık. Net bir skorla galip ayrıldık. Sivasspor maçı sonrası Kayserispor maçında da kaybetmeyi hak etmedik.

Zor bir deplasman, iyi bir hocaları var. Net bir skor aldık, daha iyi olmaya çalışıyoruz. İlk 2 takım önde gidiyor, 3. olabilmek ana hedefimiz.

Keyif veren bir oyun oynamak istiyoruz. Seneye daha iyi göze hoş gelen Trabzonspor izletmek için çalışıyoruz.

Türkiye Kupası avrupa için güzel bir hedef. Amacımız Türkiye Kupası ve üçücülük.