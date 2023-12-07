Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)
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Bireysel performanslar açısından gelişimi merak edilen Enis Destan'ın çalışkan oyunu yine dikkat çekti. Genç sayılabileceği son senesi Enis'in. Çalışıyor, çabalıyor.
Eksikleri var fakat azmi ve hırsıyla ilham verici olduğunu söylemek gerekiyor. Attığı golde topu istediği gibi kontrol edemese de sakinliği ve bitirişi usta işiydi.
Enis Destan her geçen gün futbolunu geliştiriyor ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek noktaya da gelecektir.
Bunun yanında sezonun yeni transferlerinden Umut'u ilk defa 11'de gördük. Genel performansı beklentileri karşılayamadı.
Bu arada Fountas attığı gol haricinde hâlâ ben hazırım mesajı veremedi. Bardhi ve Teklic'in oyuna girdikten sonra bir alt lig takımına karşı dahi oyuna bir ağırlık katamamaları kendilerinin Trabzonspor'daki geleceği açısından fikir verici olabilir.
Trabzonspor'un tempoyu bir türlü yükseltememesi, zaman zaman kopuk futbol oynaması sorunu devam ediyor. Abdullah Avcı'nın dediği gibi takımda eksikler var ve bunların giderilmesi gerekiyor.
Bu açıdan ulaşılabilir hedef olan kupada yola devam edilmesi önemlidir.
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