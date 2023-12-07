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Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:01
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Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - TECRÜBE KAZANDI

Trabzonspor'un Türkiye Kupası maçını ciddiye alacağı biliniyordu. Rakibi karşısında golü de erken buldu. Bu erken golün Trabzonspor'un oyununa nasıl yansıyacağı çok önemliydi.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Alan yerleşimi, ikili mücadelelerde sertlik, doğru pas yapıldığında bile ceza sahasında kalabalıklaşma, ya da rakibi eksik yakaladığında hızlı çıkma noktasında hâlâ istenen seviyede değiller.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Bakasetas ve Edin Visca'nın tecrübesiyle skoru kotaran Trabzonspor maçın geri kalan dakikalarında bir gol daha bulsa da belirgin ve baskın bir oyun sergilemekten uzaktı.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Bireysel performanslar açısından gelişimi merak edilen Enis Destan'ın çalışkan oyunu yine dikkat çekti. Genç sayılabileceği son senesi Enis'in. Çalışıyor, çabalıyor.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Eksikleri var fakat azmi ve hırsıyla ilham verici olduğunu söylemek gerekiyor. Attığı golde topu istediği gibi kontrol edemese de sakinliği ve bitirişi usta işiydi.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Enis Destan her geçen gün futbolunu geliştiriyor ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek noktaya da gelecektir.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Bunun yanında sezonun yeni transferlerinden Umut'u ilk defa 11'de gördük. Genel performansı beklentileri karşılayamadı.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Bu arada Fountas attığı gol haricinde hâlâ ben hazırım mesajı veremedi. Bardhi ve Teklic'in oyuna girdikten sonra bir alt lig takımına karşı dahi oyuna bir ağırlık katamamaları kendilerinin Trabzonspor'daki geleceği açısından fikir verici olabilir.

Yunus Emre Sel Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un tempoyu bir türlü yükseltememesi, zaman zaman kopuk futbol oynaması sorunu devam ediyor. Abdullah Avcı'nın dediği gibi takımda eksikler var ve bunların giderilmesi gerekiyor.

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