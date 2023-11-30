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Şampiyonluk ruhu

Trabzonspor kUlübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hayatı diri yaşayan, duygularını yüksek sesle ifade eden, tez canlı insanlar olduklarını anlatarak şunları kaydetti: “Bu yüzden de bizi en iyi biz anlarız. Ama böyle zamanlarda Trabzonspor’un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı. Bunu yaptığımızda hep birlikte göreceğiz, birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek. Bir defa yaptık. Bir daha yapalım.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Şampiyonluk ruhu

Başkan Ertuğrul Doğan, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak takımın, teknik direktörün ve kulübün yanında durma zamanı olduğunu, bunun yapılması halinde birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhunun geleceğine inandığını belirtti. Doğan, Kulüp dergisinin kasım sayısındaki yazısına, bordo-mavili renklere gönül veren herkese çok iyi bildikleri bir şeyi hatırlatarak başlamak istediğini belirterek, "Önemli olan tek şey, Trabzonspor'un başarısıdır. Bugün, koşulsuz sevginize ve desteğinize ihtiyaç var. Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Önümüzdeki 3 sezonun çok önemli olduğunu, sürekli yükselen bir grafik çizerek daima yarışın içinde olmayı hedeflediğimizi tekrarlamak isterim" ifadelerini kullandı.

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İNANDIĞI şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlar olduklarının altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, şu değerlendirmede bulundu: "Bu sezona, bu karaktere uygun olduğunu düşündüğümüz bir hocayla başladık. Maalesef bir kimya uyumsuzluğu yaşandı ve bir karar vermek zorunda kaldık. Bu karar için ne çok erken ne de geç kaldık. Son 10 sezonda Türkiye'de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon'a 1 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor'un başında çıktığı maçların yüzde 86'sını, derbilerin yüzde 79'unu kaybetmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, tabii ki doğal seçimimizdi. İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik

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