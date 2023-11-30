Şampiyonluk ruhu

Başkan Ertuğrul Doğan, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak takımın, teknik direktörün ve kulübün yanında durma zamanı olduğunu, bunun yapılması halinde birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhunun geleceğine inandığını belirtti. Doğan, Kulüp dergisinin kasım sayısındaki yazısına, bordo-mavili renklere gönül veren herkese çok iyi bildikleri bir şeyi hatırlatarak başlamak istediğini belirterek, "Önemli olan tek şey, Trabzonspor'un başarısıdır. Bugün, koşulsuz sevginize ve desteğinize ihtiyaç var. Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Önümüzdeki 3 sezonun çok önemli olduğunu, sürekli yükselen bir grafik çizerek daima yarışın içinde olmayı hedeflediğimizi tekrarlamak isterim" ifadelerini kullandı.

AVCI 10 YILA DAMGA VURDU

İNANDIĞI şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlar olduklarının altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, şu değerlendirmede bulundu: "Bu sezona, bu karaktere uygun olduğunu düşündüğümüz bir hocayla başladık. Maalesef bir kimya uyumsuzluğu yaşandı ve bir karar vermek zorunda kaldık. Bu karar için ne çok erken ne de geç kaldık. Son 10 sezonda Türkiye'de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon'a 1 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor'un başında çıktığı maçların yüzde 86'sını, derbilerin yüzde 79'unu kaybetmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, tabii ki doğal seçimimizdi. İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik