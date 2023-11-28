Spor yazarları EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – BU KADAR KOLAY GOLLER YENMEZ

Buz gibi (-5 derece, hissedilen -10 derece) bir havada tam 6 kez fileler havalandı. Trabzonspor ilk 20 dakika adeta sahada yoktu. Tutuk, durgun, yavaş oynayan ve üst üste 3 pas yapamayan Trabzonspor, bir anda 2-0 geriye düştü. Bordo-mavililer, Sivas'ta Uğurcan Çakır'ı çok aradılar. Maç eksiği olan Taha, uzakta 2 gol yedi. İlk golü yememesi gerekirdi. Ama önünde öyle kötü bir savunma vardı ki, Taha ne yapsın! Özellikle Baniya-Denswil uyumsuzluğu dikkat çekti.

Yenilen ikinci golde ilk müdahaleyi Taha yapıyor ama Trabzonspor stoperleri uyuyor adeta. Manaj kafayı vuruyor, Taha'dan dönen topa tekrar vuruyor ve golü atıyor! Bir büyük takımın defansının bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Sivasspor'un her atağında darmadağın oldu bordo-mavili savunma! Trabzonspor sezon başından beri kenar beklerinden hücum katkısı alamıyor! Abdullah Avcı, baktı ki maç elden gidiyor 40'ta hamle yaptı. Baniya'nın yerine Trezeguet girdi, Mendy stopere geçti. Visca sağ kanada, Trezeguet de sola. Pepe de forvet arkasına. İlk yarım saatten sonra hızlı oynamaya başlayan ve önde pres yapan Trabzonspor, soyunma odasına skoru eşitleyerek gitti.