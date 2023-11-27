EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın perdesi kapanıyor. EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

6. sıradaki Trabzonspor'un 22 puanı bulunuyor. 14 puanlı Sivasspor ise 14. sırada.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Burak Kapacak, Manaj

Trabzonspor: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALIYOR!

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapıyor.

AVCI YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Bordo-mavililerde, Nenad Bjelica'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

SİVASSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Dört büyüklerden bu sezon ilk kez Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, sahasında kötü gidişatına dur demek için mücadele ediyor. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor, taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor.

35. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol kaydetti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Trabzonspor , Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi takım 4-1 kazanmıştı.