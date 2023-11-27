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EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 20:01
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EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Burak Kapacak, Manaj

Trabzonspor: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.

AVCI YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Bordo-mavililerde, Nenad Bjilica'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

SİVASSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Dört büyüklerden bu sezon ilk kez Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, sahasında kötü gidişatına dur demek için mücadele edecek. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor, taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor.

35. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol kaydetti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Trabzonspor , Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi takım 4-1 kazanmıştı.

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