Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz!

Abdullah Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından bordo mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 22:31 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 22:36
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Abdullah Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından bordo mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Yorucu bir maçtı. Bu iş bir enerji işi. Isınmada, takımın enerjisi düşük diye bana bilgi geldi. Dört günde ne oldu? Biz her türlü detayı düşündük.

Ben oyuncularıma da söyledim. Bu oyunda enerji, duygu, coşku, hız, şiddet var. Ancak akıl var. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var. Bugün bu şekilde kazandık. Yeterli mi? Değil. Çok çalışmak zorundayız.

Yediğimiz gol, yenilecek bir gol değil. Arkası dönük oyuncuya o pas atılmaz. Okul bahçesinde oynamıyoruz.

Onuachu'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Bazen oyun içinde kayboluyor bazen de harika işler yapıyor. Bugün çok ekstra bir gol attı. Fantastikti.

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