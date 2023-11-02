Bolat'ı maça davet etti

Trabzonspor Futbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat (9), arkadaşı ile evinin önünde otururken, yanına yaklaşan bisikletli, yüzüne biber gazı sıktı. Olay, 29 Ekim saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla sohbet ederken, yanlarına yaklaşan 1 kişi, iddiaya göre kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkarak uzaklaştı. Emir, ambulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

YUSUF Emir, "Yanımıza siyah bisikletle bir adam geldi. 'Sen Trabzonsporlu musun lan' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Trabzonspor eziktir' diyerek biber gazı sıktı" dedi. Bu arada biber gazı sıkıp kaçan şüphelinin Veysel İ. (31), olduğunu belirlendi. Veysel İ., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bolat'ı maça davet Başkan Başkanı Ertuğrul Doğan, Yusuf Emir Bolat'ı 12. haftada Trabzon'da oynanacak Konyaspor maçına davet etti. Başkan Doğan, küçük çocuğun yaşadığı bu olay sonrası ailesiyle iletişime geçtiğini, ardından saldıran şahsın gereken cezayı alması için konuyu takip edeceğini belirtti. Ayrıca Bursa Trabzonsporlular Derneği yöneticileri, Bolat ve ailesini evinde ziyaret etti. Öğrenciye ve annesi Sonay Baş'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileten yöneticiler, Yusuf Emir'e adının yazılı olduğu 61 numaralı forma verdi