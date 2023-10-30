Haberler Trabzonspor Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu

Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu

Trabzon'da kulübün eski efsane futbolcularının forma giydiği turnuvaya katılan İbrahima Yattara, “Bu şehri, bu formayı özledim. Bu formayı giyince çok farklı bir Yattara oluyorum, kendimi hissediyorum” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:41
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nce, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Trabzonspor'un 9 ay önce hayatını kaybeden efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına 'Efsanelerle yeniden' turnuvası düzenlendi. Aileler ve taraftarlar, hayranı oldukları eski futbolcuları yeniden izlemek için Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya geldi.

ESKİ FUTBOLCULAR REKABET ETTİ

Trabzonspor'da bir dönem forma giyen Hami Mandıralı, Orhan Çıkırıkçı, Abdullah Ercan, İbrahima Yattara, Özer Hurmacı, Metin Aktaş, Nesim Özgür, Macit Güven, Saffet Akyüz, Semavi Uzun olmak üzere birçok isim turnuvada yer aldı. Turnuvayı izleyen taraftarlar, hayranı oldukları eski futbolculara ilgi gösterdi.

Turnuvanın ilk gün müsabakalarında Necati Özçağlayan'ın yönettiği parçalı formalı takım, Turgay Semercioğlu yönetimindeki beyaz formalı takımı 7-2'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

İSKENDER EROLOĞLU TURNUVADA SAKATLANDI

Çubuklu ile bordo formalı takımların rekabet ettiği ikinci müsabakada, bordo takımda oynayan İskender Eroloğlu ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği eski futbolcu tekerlekli sandalyeye binerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci yönetimindeki çubuklu formalı takım, Bekir Barçın'ın yönettiği bordo formalı takımı 4-3 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

YATTARA: BU FORMAYI GİYİNCE KENDİMİ HİSSEDİYORUM

Çubuklu formalı takımda oynayan Trabzonspor'un eski ve sevilen futbolcusu İbrahima Yattara, yeniden Trabzonspor forması giymekten mutlu olduğunu söyledi. Trabzon'a dönünce eski günleri hatırladığını belirten Yattara, "Özellikle bu şehre dönünce çok güzel şeyler hatırlıyorum. Bu şehri, bu formayı özledim. Bu formayı giyince çok farklı bir Yattara oluyorum, kendimi hissediyorum" dedi.

'ÖLENE KADAR BU ŞEHRİ SEVECEĞİM'

Eski takım arkadaşları ve kendinden önce Trabzonspor'da oynayan arkadaşlarıyla yeniden forma giymekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Yattara, "Ben her zaman Trabzonsporluyum, bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ölene kadar bu şehri, takımı sevecek ve destekleyeceğim. Eski takım arkadaşlarımla, bizden de eski ağabeylerimizle birlikte oynamaktan gerçekten çok mutlu oluyorum, her zaman onlarla top oynamak istiyorum. O yüzden burada ne zaman böyle bir organizasyon yapılsa koşarak geliyorum" diye konuştu.

Turnuvanın ikinci günü, finale yükselen takımların müsabakası, şöhretler ve efsaneler maçının ardından kupa ve madalya töreniyle son bulacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Karagümrük-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: "Şutu bile yoksa söylenecek söz yok"
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor deplasmanda kabus yaşıyor!
Vitor Hugo bombası! Trabzonspor'a dönüyor
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu 12:40
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! 12:26
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 11:58
Fenerbahçe'den bir rekor daha! Fenerbahçe'den bir rekor daha! 11:45
Trabzonspor deplasmanda kabus yaşıyor! Trabzonspor deplasmanda kabus yaşıyor! 11:24
İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı 11:23
Daha Eski
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken... F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken... 11:14
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Lüksemburg maçı heyecanı! A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Lüksemburg maçı heyecanı! 11:14
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 11:09
Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu 11:00
Stefan Kuntz Süper Lig'e geliyor! Stefan Kuntz Süper Lig'e geliyor! 11:00
F.Bahçe'nin golcüleri 18 takımı geçti! F.Bahçe'nin golcüleri 18 takımı geçti! 10:55