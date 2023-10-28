Hazırlıklar devam ediyor

Bordo mavili takım, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, 5'e 2 pas, şut ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

YOLCULUK BUGÜN

Fırtına, Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün İstanbul'a hareket edecek. Bordo-mavili taraftarların takımı havalimanından uğurlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK MAÇINA ÖZEL

Trabzonspor taraftarları, Fatih Karagümrük maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bir bölümünü dolduracak. Taraftarlar, tribün şov için çeşitli görsel hazırlıklar da yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı için de özel hazırlıklar var. Geçen hafta Avcı'ya Papara Park'ta çiçek takdim edilmişti.

EFSANELER SAHNEDE

Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Trabzonspor'da daha önce forma giymiş efsane futbolcuların yer alacağı "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" yapılacak. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına Cumhuriyet'in 100. yılında 29-30 Ekim'de yapılacağını söyledi.