Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk sınav! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Abdullah Avcı ile ilk sınav! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. 7 aylık aranın ardından Papara Park'ta sahne alan Abdullah Avcı ve öğrencileri, Alanyaspor'u devirip yeni bir hikaye başlatmak istiyor. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Abdullah Avcı ile ilk sınav! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. En son Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçıyla ikinci dönemine resmen start verecek. Şampiyon hoca, Papara Park'ta galibiyetle taraftarlara 'merhaba' demek istiyor. Milli arada yoğun tempoda çalışan bordo-mavililerde Avcı, oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Bu grubun enerjisine, kalitesine güveniyorum. Adım adım gideceğiz. Alanyaspor'la başlıyoruz. Taraftarımızın önünde iyi bir oyun, yüksek mücadele ve tam konsantrasyon istiyorum. Hepimiz için başlangıç güzel olsun. Sahada gerekeni yapacağınızdan şüphem yok" dediği belirtildi.

HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL

İdmanlarda oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilmesi için uygun programları tercih eden Abdullah Avcı, takımdaki rekabeti de üst seviyeye çekmeyi hedefliyor. Bordo-mavili hocanın oyuncularını, "8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesinin çok iyi olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Geniş olan futbolcu kadrosunu değişerek sürekli moralli tutmak isteyen 60 yaşındaki taktisyenin, kafasındaki ideal kadroyu da şekillendirdiği öğrenildi.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen Alanya karşısında yerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta arasında takımla çalışamayan Paul Onuachu'nun iyileştiği ve ilk 11'de görev yapacağı öğrenildi.

Bordo-mavili taraftarlar, Bjelica döneminde kazansalar bile oynanan futboldan memnun değildi. Bu da stada gelen taraftar sayısının düşmesine sebep olmuştu. Abdullah Avcı'nın gelişi tribünlere de olumlu yansıdı. Taraftarlar, Avcı'yı güçlü tezahüratlarla karşılayacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Ereni Berat, Mendy, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fatih, Balkovec, Efecan, Novais, Oğuz, Eduardo, Richard, Augusto, Cordova

EREN KART SINIRINDA

Karadeniz devinde Alanyaspor maçı öncesi takımın sol beki Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 23 yaşındaki sol bek, bugün de kart görürse cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

233 GUN SONRA

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra sahaya çıkacak. Geçen sezonun 24. haftasında Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından ayrılan 60 yaşındaki hoca, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak. Avcı, Trabzonspor'daki ilk dönemine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

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