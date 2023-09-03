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Enis 'Tekke'

Çaykur Rizespor maçından sonra Kasımpaşa ağlarını da mükemmel bir kafa golüyle havalandıran Enis Destan yakaladığı şansı iyi kullandı. Rotasyona oturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Enis 'Tekke'

Karadeniz ekibi geçen sezonun bitiminden bu yana forvet arayışını sürdürüyor. Bordomavililer uzun süre Dinamo Zagreb'den Bruno Petkovic'i bekledi. Jean Pierre Nsame ve daha birçok oyuncunun adı Trabzonspor ile anıldı. Bu sırada Maxi Gomez de Cadiz'in yolunu tutunca geriye sadece Enis Destan ile Umut Bozok kaldı. Teknik direktör Nenad Bjelica ilk 3 hafta Süper Lig'de daha önce gol krallığı yaşamış ve tecrübesine güvendiği, idman performansı da yüksek olan Umut Bozok'tan yana kararını verdi. Ancak Umut hem aksadı hem ıslıklandı. Bjelica da Enis'e dönüş yaptı.

MERMİ GİBİ VURUYOR

Altınordu alt yapısında yetişip Trabzonspor'a transfer olan Enis Destan geçen sezon Warta Poznan ekibine kiralanmıştı. Yeni sezonda Fırtına'ya dönen 21 yaşındaki oyuncunun düzenli forma bulası için bir kez daha kiralaması gündemdeydi. Ancak o kalıp savaştı. Sonunda da formayı aldı. Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna girip golünü atan genç futbolcu teknik direktör Nenad Bjelica'nın da gözüne girdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı. Gol partisinin açılışını yaptı. Edin Visca'nın ortasına harika yükselip, mermi gibi bir kafa vurdu. Golünü attı.

REKABETE GİRECEK

Şu anda herkesin görüşü aynı. Trabzonspor forvete kimi alırsa alsın Enis Destan ile forma savaşına girecek. Çünkü 21 yaşındaki futbolcu sadece attığı gollerle değil, oyuna katkısıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

KAFA GOLLERİ BENZER

Trabzonspor'un Tiktok hesabı, Enis Destan'ın Kasımpaşa'ya attığı golü paylaşırken geçmişe de gönderme yaptı. Fatih Tekke'nin kafa golüyle Enis'inkini birleştiren bordomavililerin hesabı böylece genç yıldız adayını efsane ile birlikte andı.

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