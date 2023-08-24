Haberler Trabzonspor Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda bordo-mavililerin taşıma sponsoru olan Aras Kargo ile 2023-2024 sezonu için sözleşme yenilendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:34
Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Papara Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Kemal Ertürk, genel müdür Sinan Zengin ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Zeyyat Kafkas, kulüp ile Aras Kargo arasında geçen yıldan beri devam eden başarılı, güçlü ve örnek bir sponsorluk anlaşması olduğunu belirterek, "Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Her sponsorumuz gibi Aras Kargo da bizler için oldukça değerli. Ben bu sponsorluğun iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Aras Kargo'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Utku Ayyarkın ise Aras Kargo olarak sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu destekleyen bir marka olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla futbol ve voleybolda hem milli takım hem de kulüpler bazından Türk sporunu destekliyoruz. Bugün burada Türkiye'nin köklü ve başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor ile olan taşıma sponsorluğu anlaşmamızın yeni sezonda da devam edeceğini duyurmak için bulunuyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götüren Aras Kargo olarak köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla sadece tribünlerde değil, ülkemizin her yerinde, milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Trabzonspor'un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

DİĞER
Ünlü sanatçıya köpek saldırısı! Yemek yerken kulağını kopardı...
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Tarım ve Orman Bakanlığı bilançoyu açıkladı
Yeni transfere talip çıktı! Büyük sürpriz
F.Bahçe'de hedef dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına 2 yıldız için bastırıyor!
Gheorghe Hagi'nin oğlu Süper Lig yolunda!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı detayları!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa basını G.Saray'ın galibiyetini böyle gördü! Avrupa basını G.Saray'ın galibiyetini böyle gördü! 11:26
Erdal Güneş: Oyuncuyu getirmek kolay değil... Erdal Güneş: Oyuncuyu getirmek kolay değil... 11:19
TÜRKİYE ALMANYA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE ALMANYA MAÇI CANLI İZLE 📺 11:06
G.Saray transferde büyük oynuyor! Ramos ve Verratti derken... G.Saray transferde büyük oynuyor! Ramos ve Verratti derken... 10:36
Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını yeniledi! Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını yeniledi! 10:34
Halkbank Mert Matic'le sözleşme yeniledi! Halkbank Mert Matic'le sözleşme yeniledi! 10:29
Daha Eski
Dzeko'dan flaş hamle! Kartal'la görüştürdü Dzeko'dan flaş hamle! Kartal'la görüştürdü 10:19
D.Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? D.Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:56
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular 09:54
TFF açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor TFF açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor 09:51
F.Bahçe - Twente maçı saat kaçta? F.Bahçe - Twente maçı saat kaçta? 09:17
Olay yorum! "Aynı takımda oynamaları..." Olay yorum! "Aynı takımda oynamaları..." 09:10