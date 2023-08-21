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Trabzonspor'da Djaniny Semedo ile Fode Koita belirsizliği sürüyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da kendilerine kulüp bulmaları istenen Koita ve Djaniny henüz bir takımla anlaşamadı. Kadro dışı kalan her iki oyuncunun akıbeti belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:26
Trabzonspor'da Djaniny Semedo ile Fode Koita belirsizliği sürüyor

Trabzonspor, santrfor ve kanat mevkileri için sözleşmeli oyuncuları Djaniny Semedo ile Fode Koita'dan yararlanamıyor. Lisansları çıkartılmasına rağmen kadro dışı olan oyuncular Trabzonspor'un yeni sezon kamplarında yer almamıştı.

Djaniny Semedo'nun Pendikspor'a transfer olacağı iddia edilirken, Fode Koita'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Ana mevkileri santrfor olan ve kanatlarda da oynayabilen her iki oyuncusuna da maaş ödemesine devam eden bordo mavili kulüp, kendilerine kulüp bulmalarını istemesine rağmen Koita ve Djaniny'yi elden çıkaramadı.

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