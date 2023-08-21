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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:24
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, fitness kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde, ligin 2. haftasında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Trabzonsporlu oyuncular yenileme, diğerleri ise tamamlama çalışması yaptı.

Öte yandan ligin ilk haftasında Bitexen Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca da takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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