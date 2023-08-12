Ülker’den kulübe ziyaret

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Av. İbrahim Taşkın, Trabzonspor'u ziyaret etti. Doğan, Ülker ile Taşkın'a isimlerinin yazılı olduğu forma ve Trabzon'a özgü çeşitli hediyeler verirken, destekleri için teşekkür etti. Bu arada Balıkesir Valisi olarak atanan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor'a veda ziyaretinde bulundu.
YıldızHolding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Av. İbrahim Taşkın, Trabzonspor'u ziyaret etti. Doğan, Ülker ile Taşkın'a isimlerinin yazılı olduğu forma ve Trabzon'a özgü çeşitli hediyeler verirken, destekleri için teşekkür etti. Bu arada Balıkesir Valisi olarak atanan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor'a veda ziyaretinde bulundu.