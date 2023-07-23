Trabzonspor'dan şampiyonluk başvurusu

Başkan Ertuğrul Doğan, 1959 öncesi şampiyonlukların değerlendirilmesi amacıyla TFF'nin oluşturduğu komisyona başvuracaklarını açıkladı. Komisyon kurma kararı öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas almasının birçok tartışmayı beraberinde getireceğini belirten Doğan şöyle devam etti: "Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF'nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık. Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için TFF'nin oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağız. Kurucu kulüplerimizin şampiyonlukları da tescillenmeli."