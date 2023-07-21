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TRANSFER HABERLERİ | Wilson Manafa Trabzonspor'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basını son olarak Porto'da top koşturan Wilson Manafa'nın Fırtına'ya transfer olmak üzere olduğunu aktardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Wilson Manafa Trabzonspor'a çok yakın!

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Larsen ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde oyuncunun alternatifi olarak Wilson Manafa ismini gündemine almıştı. Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki sağ bekin transferinde de büyük aşama kaydettiği bildirildi. Trabzonspor'un teklifini değerlendiren Portekizli'nin büyük oranda ikna olduğu ileri sürüldü. Son olarak Porto'da forma giyen ve şu an boşta olan Manafa sol bek ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Portekiz gazetesi Record da Trabzonspor'un Manafa'da büyük aşama kaydettiğini yazmıştı.

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