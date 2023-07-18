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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Alexander Sörloth bombası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan eski yıldızı Alexander Sörloth'u yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:19
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Alexander Sörloth bombası!

Trabzonspor'da bir kez daha gündem Alexander Sörloth oldu.

Son iki sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'dan Leipzig'e geri dönen Alexander Sörloth'un, Alman ekibinden ayrılmak istediği öğrenildi.

Alman medyasında yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre; Sörloth'un yeniden kiralanmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirirken bu durum sosyal medyada Trabzonspor taraftarını harekete geçirdi.

Slovenya kampında takımın önemli bir golcüye ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü, bu ismin de Sörloth'den başkası olamayacağını dile getiren taraftarlar yönetime bu konuda çağrıda bulundu.

Bordo-mavili taraftarlar, "Yönetim boşu boşuna forvet arıyor. İmkanları biraz zorlayıp Sörloth'u geri getirsinler. Bunu yaparlarsa şampiyonlukta avantaj bize geçer. Ligi yeniden yangın yerine getiririz" dediler.

27 yaşında 1.95 boyunda olan Alexander Sörloth, 22 Eylül 2020'de Trabzonspor'da forma giyerken, 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu.

Trabzonspor bu transferden o dönem 10 milyon Euro kazanmıştı.

Sörloth Trabzonspor'da 33 gol atıp 11 asist yaparak bir rekora imza atmıştı.

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