Zinckernagel'e Belçikalı akını

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmek istediği Philip Zinckernagel ile birçok Belçika kulübü ilgileniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da doğruladığı isim için bordo-mavililer, Olympiakos ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Belçika takımlarının da ilgisi bonservisinin düşmesini engelliyor. Başta Brugge olmak üzere Genk, Saint Gilloise ve Anderlecht de tecrübeli 10 numaranın peşinde. 28 yaşındaki futbolcu da Trabzonspor dahil tüm kulüplerin Olympiakos ile anlaşmasını bekliyor. Ardından kendi seçimini yapacak.