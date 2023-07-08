Haberler Trabzonspor Zinckernagel'e Belçikalı akını

Zinckernagel'e Belçikalı akını

Fırtına'nın istediği Danimarkalı yıldıza 4 Belçika kulübü kanca attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Zinckernagel'e Belçikalı akını

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmek istediği Philip Zinckernagel ile birçok Belçika kulübü ilgileniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da doğruladığı isim için bordo-mavililer, Olympiakos ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Belçika takımlarının da ilgisi bonservisinin düşmesini engelliyor. Başta Brugge olmak üzere Genk, Saint Gilloise ve Anderlecht de tecrübeli 10 numaranın peşinde. 28 yaşındaki futbolcu da Trabzonspor dahil tüm kulüplerin Olympiakos ile anlaşmasını bekliyor. Ardından kendi seçimini yapacak.

DİĞER
'Barbie' bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!
Yakayı fena ele verdiler! Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, Ala Tokel'e abayı fena yaktı
İlk hocası konuştu: Messi değil Maradona...
Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Belaili bombası! Bedavaya gelecek
Balotelli Trabzonspor'a haber yolladı!
Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle
Deprem son dakika! 8 Temmuz deprem mi oldu?
En düşük emekli maaşına zam geldi mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
NEF’ten 3. takviye NEF’ten 3. takviye 00:34
Mikail Elazığspor’da Mikail Elazığspor’da 00:32
Maksimovic imzaladı Maksimovic imzaladı 00:30
Sertaç’tan veda Sertaç’tan veda 00:29
Daha Eski
Marius’tan 3 yıllık imza Marius’tan 3 yıllık imza 00:29
Marius Mouandilmadji Samsunspor’da! Marius Mouandilmadji Samsunspor’da! 23:30
Szalai F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Szalai F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:18
Joao Pedro için transfer savaşı! 3 takım birden... Joao Pedro için transfer savaşı! 3 takım birden... 23:18
F.Bahçe'den Paredes bombası! G.Saray'a dev çalım F.Bahçe'den Paredes bombası! G.Saray'a dev çalım 23:18
Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı 23:18