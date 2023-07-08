Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Hajduk Split: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trabzonspor-Hajduk Split: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer hazırlık kampında özel maçta Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Fırtına, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:29
Trabzonspor-Hajduk Split: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer Slovenya'daki hazırlık kampında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede Trabzonspor, 14. dakikada Dolcek'in attığı golle 1-0 geriye düştü. 33'te sahneye çıkan Melnjak, bordo-mavililer karşısında farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde çıldırdı! İtalyan yıldızla ilk temas sağlandı...
İstanbul Valiliği'nden CHP yandaşlarının "İstanbul'da ekmeğe zam geldi" haberine yalanlama!
Perisic'ten Kanarya'ya flaş haber!
Aslan'da transfer planı değişti! Çıkış vizesi iptal
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nenad Bjelica'dan Petkovic açıklaması!
Fırtına'da Belaili bombası! Bedavaya gelecek
Ek ders ücreti ne kadar oldu Temmuz 2023?
EYT'liler yüzde 25 emekli zammı alacak mı?
Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor! Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor! 12:47
Perisic'ten Kanarya'ya flaş haber! Perisic'ten Kanarya'ya flaş haber! 12:18
Aslan'da transfer planı değişti! Çıkış vizesi iptal Aslan'da transfer planı değişti! Çıkış vizesi iptal 12:17
Trabzonspor - Hajduk Split | CANLI Trabzonspor - Hajduk Split | CANLI 11:37
Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor 11:28
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:23
Daha Eski
Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! 10:31
Yıldız isimden G.Saray'a müjde! Yıldız isimden G.Saray'a müjde! 10:20
Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! 09:53
İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? 09:52
G.Saray'dan Bernat formülü! G.Saray'dan Bernat formülü! 09:45
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı 09:35