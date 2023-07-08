Trabzonspor-Hajduk Split: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer Slovenya'daki hazırlık kampında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede Trabzonspor, 14. dakikada Dolcek'in attığı golle 1-0 geriye düştü. 33'te sahneye çıkan Melnjak, bordo-mavililer karşısında farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

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