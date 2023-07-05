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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Burak İnce’ye yakın takip

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olarak Arminia Bielefeld'den ayrılan Burak İnce'yi listesine aldı. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:28
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Burak İnce’ye yakın takip

Trabzonspor, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, transfer döneminde Dimitrios Kourbelis, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Onuralp Çevikkan'ı renklerine bağladı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fırtına, Burak İnce'ye kanca attı. Arminia Bielefeld ile yollarını ayıran 19 yaşındaki futbolcu yakın takibe alındı.

Arminia Bielefeld'in formasını 8 defa giyen Burak İnce, gol veya asist üretemedi. Genç oyuncu, Altınordu'da ise 72 maçta 12 gol kaydeip, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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