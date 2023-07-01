Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a İtalyan orta saha! Bonservissiz gelecek

Trabzonspor'a İtalyan orta saha! Bonservissiz gelecek

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Orta sahaya Kourbelis takviyesini yapan Trabzonspor, bu bölgeye bir transfer daha yapmayı planlıyor. Bordo-mavililerin gündeminde Inter'le sözleşmesi sona eren Roberto Gagliardini'nin gündeme geldiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:07
Trabzonspor'a İtalyan orta saha! Bonservissiz gelecek

Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Kourbelis, Fernandez ve Orsic'i renklerine bağlayan bordo-mavililer, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, orta sahaya yapılacak takviyenin yüksek profilli bir oyuncu olmasını istiyor.

61medya.com'un haberine göre; bordo-mavililerde Inter'le kontratı sona eren ve boşta kalan Roberto Gagliardini'nin gündeme geldiği öğrenildi.

2017 yılından bu yana Inter forması giyen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Serie A'da 19 maça çıktı. Inter'de geçirdiği 6 yılda toplam 190 maçta forma giyen Gagliardini, 16 gol atarken 9 asist yapmayı başardı. Gagliardini, İtalya Milli Takımı formasını da 7 kez giydi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fransa'dan gelecek
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih!
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı!
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler
Kabotaj Bayramı mesajları 2023 resimli
Kabotaj Bayramı ne zaman 2023?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan ofsayt kuralında tarihi değişiklik! FIFA'dan ofsayt kuralında tarihi değişiklik! 13:02
Inter'den Dzeko'nun yerine flaş hamle! Inter'den Dzeko'nun yerine flaş hamle! 12:50
Süper Lig devine Kamerunlu dinamo! Süper Lig devine Kamerunlu dinamo! 12:37
Trabzonspor'a İtalya'dan bedava transfer! Trabzonspor'a İtalya'dan bedava transfer! 12:07
Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar! Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar! 11:28
Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak 11:19
Daha Eski
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! 10:49
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! 10:29
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek 09:51
Transferde de ezeli rekabet! Transferde de ezeli rekabet! 09:45
İstanbul barajları son durum İstanbul barajları son durum 09:27
İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? 08:17