Trabzonspor'a İtalyan orta saha! Bonservissiz gelecek

Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Kourbelis, Fernandez ve Orsic'i renklerine bağlayan bordo-mavililer, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, orta sahaya yapılacak takviyenin yüksek profilli bir oyuncu olmasını istiyor.

61medya.com'un haberine göre; bordo-mavililerde Inter'le kontratı sona eren ve boşta kalan Roberto Gagliardini'nin gündeme geldiği öğrenildi.

2017 yılından bu yana Inter forması giyen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Serie A'da 19 maça çıktı. Inter'de geçirdiği 6 yılda toplam 190 maçta forma giyen Gagliardini, 16 gol atarken 9 asist yapmayı başardı. Gagliardini, İtalya Milli Takımı formasını da 7 kez giydi.