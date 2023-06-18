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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Leandro Cabrera hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırtına'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Bordo mavililerin son olarak Espanyol formasını terleten 32 yaşındaki stoper Leandro Cabrera ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Leandro Cabrera hamlesi!

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Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı sezonun ardından başarılı olamayan Trabzonspor, başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeniden yapılanıyor. Bordo-mavili ekip savunma hattını güçlendirmek için de görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi için birçok oyuncunun adı geçiyor. İspanyol basınından da yeni bir iddia geldi. Bordo-mavili kulübün Espanyol'da forma giyen Leandro Cabrera ile ilgilendiğini duyurdu. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
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